Ranftl verlässt LASK in Richtung Schalke 04!

„Wir sind sehr glücklich, dass uns die Verpflichtung von Reinhold Ranftl gelungen ist“, freut sich S04-Sportdirektor Rouven Schröder. „Reini erfüllt alle Anforderungen, die wir in unseren Systemen an einen rechten Außenverteidiger stellen. Seine Aktionen - mit und ohne Ball - führt er in höchster Intensität aus, kann sich deshalb neben seinen Defensivaufgaben häufig mit scharfen Flanken und eigenen Abschlüssen erfolgreich ins Offensivspiel einbringen.“ 13 direkte Torbeteiligungen in der vergangenen Saison würden laut Schröder zeigen, wie wertvoll Ranftl im Angriffs- und Umschaltspiel für Schalke werden könnte.