Das „Krone“ EM-Tippspiel

Mit einem Jahr pandemiebedingter Verspätung startet mit Freitag endlich die langersehnte Fußball-Europameisterschaft und mit dabei ist auch das österreichische Nationalteam rund um Franco Foda, David Alaba und Marko Arnautovic! In der Gruppe C tritt hier Österreich gegen die Niederlande, die Ukraine und Nordmazedonien an. Doch wie werden die einzelnen Teams bei der EURO abschneiden und welche Nation kann am Ende den Henri-Delaunay-Pokal in die Höhe stemmen? Mit dem „Krone“ EURO-Tippspiel können Sie Ihr Wissen und Geschick beweisen und mit ein wenig Glück auch Tippkönig oder Tippkönigin werden!