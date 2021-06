US-Konzerne interessiert an heimischen Start-ups

Bei US-Investoren hat für Wagner in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt. So würde man sich nun auch bei europäischen Unternehmen engagieren, um erst danach mit diesen den US-Markt zu erschließen. „Das gab es früher nicht“, so Wagner. In Folge der Corona-Krise sei allerdings der Aufbau transatlantischer Beziehungen definitiv schwieriger geworden. Man müsse Erfolge feiern, um in den USA wahrgenommen zu werden, sagt der Start-up-Investor.