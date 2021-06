EURO-Stars der Damen: Glatt gebügelt und frisiert

Karin Schnegdar, Society-Expertin, zieht andere Kriterien für ihre Auswahl heran. „Bei Cristiano Ronaldo hieß es immer, er sei egoistisch und eitel. Aber ich erinnere mich an das EM-Finale 2016. Da hat er sich in der achten Minute verletzt, wurde ausgewechselt. Mit einer Krücke ist er an der Outlinie hin- und hergehumpelt und hat sein Team angefeuert. Und Antoine Griezmann! Wenn ich an ihn denke, fällt mir etwas Kurioses ein. Für ihn ist der 8. April ein ganz besonderes Datum: Da unterschrieb er nicht nur seinen ersten Profivertrag, alle seine drei Kinder kamen jeweils an einem 8. April zur Welt.