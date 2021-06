Sie sind kein mächtiger Mann, Herr Kickl

Was bleibt, ist ein Herbert Kickl in der ersten Reihe, nach der er sich sein ganzes Leben gesehnt hat. Ein redegewandter Brutalo, dessen Lauern hinter diversen Chefs sich ausgezahlt hat. Ein Apparatschik in eigener Sache, dem das Land und die Wähler völlig egal sind. Ein Freiheitlicher, der die Partei in ihre Fünf-Prozent-Steinzeit zurückführen wird. Ein Anti-Politiker ohne jede Vision, ohne Ziel, ohne Feeling, der sich selbst in der ersten Reihe genügt.