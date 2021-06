Filzmoser-Aus bei ihrer letzten WM im ersten Kampf

Judoka Sabrina Filzmoser ist bei ihrer 15. und letzten WM in der ersten Runde ausgeschieden. Die 40-jährige WM-Dritte von 2010 musste sich am Dienstag in Budapest in der Klasse bis 57 Kilogramm nach eineinhalb Minuten der Bulgarin Iwelina Iliewa mit Ippon geschlagen geben.