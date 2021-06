Kroatien: Im Meer der tausend Inseln

Jeder kennt die beliebtesten Destinationen wie zum Beispiel Brač. Mit fast 400 km2 die größte Insel in Dalmatien, und die zahlreichen Besucher entzückt vor allem das „Goldene Horn“. Die Landspitze aus hellem Kiesel liegt an der Südküste der Insel bei Bol, und für viele Urlauber ist das bekannte Postkartenmotiv der schönste Strand Kroatiens. Auf der Insel trifft man Windsurfer, aber auch Wanderer und Mountainbiker haben hier ihre Freude. Historische Schätze wie die Festung Klis - auch als Drehort für „Game of Thrones“ bekannt - oder die Blaca-Einsiedelei locken nicht nur Kulturinteressierte. An den Häfen der Nachbarinsel Hvar legen hingegen gerne große Jachten an. Zweifelsohne ist sie die Promi-Insel Kroatiens. Man sollte aber nicht nur nach Stars Ausschau halten, die alte Stadtmauer und die Festung aus der Renaissancezeit sind auch einen Blick wert. Und die berühmten Lavendelfelder im Inland sind nicht nur für die Nase ein Genuss.