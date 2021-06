Pfizer liefert weniger: Impf-Plan wird eingehalten

Die Steiermark erwartet in den kommenden Wochen etwas weniger an Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer, aber die angemeldeten Termine für Impfwillige können eingehalten werden, wie es am Freitag beim Impf-Update des Landes hieß. Weniger Menschen nahmen in dieser Woche ihre Impftermine wahr - dies dürfte wohl an der Urlaubswoche mit Feiertag und Fenstertag liegen, mutmaßte Impfstraßen-Verantwortlicher Harald Eitner.