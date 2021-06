Von Alpbach übers Hösljoch zur Holzalm

Man orentiert sich im Dorf Alpbach am Congress Centrum, wo wenige Meter danach bei der Brücke links unsere Route zum „Hösljoch“ bzw. zur „Holzalm“ beginnt. Es geht zunächst auf einen Fußweg bzw. Steig durch die Wiesen empor zu einer Hofstelle. Ab hier folgen wir dem „Steinweg zum Hösljoch“. Der leitet zunächst als Fahrweg hinauf in den Wald, ehe rechts ein Steig abzweigt. Der zieht sehr steil und direkt nach oben. In der Folge verläuft die Route als knackige Steiganlage, den Hang querend, dahin. Später geht es auf einem Fahrweg weiter, an einer missverständlich beschilderten Weggabelung wandern wir hinunter. Kurz danach leitet ein Steiglein empor zur pittoresken Holzkapelle am Hösljoch.