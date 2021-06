Bachmann: Foda liegt mit Wahl nicht daneben

Daniel Bachmann hat sich mit einem tadellosen Länderspiel-Debüt in seiner Wahlheimat England für einen Platz in Österreichs EM-Tor ins Gespräch gebracht. Der 26-Jährige griff gegen Harry Kane und Co. nicht daneben. Teamchef Franco Foda lag mit seiner Wahl nicht daneben. Alexander Schlager und Pavao Pervan sind aber weiter im Rennen um die Nummer eins. Die Frage, welcher Torhüter am Sonntag (17.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Wien die EM-Generalprobe gegen die Slowakei bestreitet, will Foda frühestens am Vortag klären.