Gut „behütet“ auf Fahrradtour

„Vor der Einführung der Radhelmpflicht lag der Anteil an Kopfverletzungen in dieser Altersgruppe bei 23 Prozent und ist inzwischen auf 10 Prozent gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 57 Prozent und zeigt deutlich, welche Bedeutung dem Radhelm bei der Verhinderung schwerer Kopfverletzungen zukommt“, nennt Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV), genaue Zahlen. Dass seit der Initiierung der Helmpflicht auch tatsächlich häufiger zu dieser Schutzvorrichtung gegriffen wird, zeigt ein Blick auf die jährliche Beobachtung des KFV: Während die Radhelmtragequote im Jahr 2011 noch bei 66 Prozent lag, stieg diese danach deutlich an und pendelte sich zuletzt bei immerhin 88 Prozent 2020 ein - die Quote ist also innerhalb von zehn Jahren um ein Drittel gestiegen. 100 Prozent wären natürlich optimal …