Das müssen Österreicher bei Auslandsreise beachten

Wer sich am Fenstertag am Freitag freigenommen hat, dem steht ein langes Wochenende bevor - und viele wollen dieses aufgrund der relativ entspannten Corona-Lage für einen Kurzurlaub im Ausland nutzen. Doch die Auflagen sind - auch wenn es bereits viele Lockerungen gibt - nach wie vor unterschiedlich in den verschiedenen Staaten. Eine genaue Recherche dazu ist unbedingt vonnöten - so werden Geimpfte und Genesene nicht in allen Ländern bevorzugt behandelt.