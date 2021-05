„Problem-Rasen“: Es geht dem Grün an den Kragen

Spatenstich! Der herbeigesehnte Tag X ist da und die Spaten stehen bereit: Wie bereits angekündigt, erfolgt ab sofort der Gesamt-Rasentausch in der Merkur Arena in Graz-Liebenau. Der einstige „Problem-Rasen“, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ja sogar dafür sorgte, dass Sturm kurzfristig nach Klagenfurt hatte ausweichen müssen, wird komplett getauscht. Dem „Grün“ geht‘s an den Kragen.