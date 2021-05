Segel-Duo mit viel Energie auf Olympia-Zielgerade

Somit ist Steuermann Ben bestens für die letzten 41 Tage gerüstet, bevor er am 9. Juli mit Vorschoter David Hussl in Richtung Tokio abhebt. Davor geht es für die 49er-Crew am Montag aber wieder zurück nach Santander. „Nachdem wir zuletzt unseren Mast für Tokio getestet haben, möchten wir jetzt noch an unserem Segel für die Spiele arbeiten“, verrät Bildstein, der voller Vorfreude in Richtung Olympia blickt.