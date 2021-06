Kroatien: Mediterranes Paradies für Feinschmecker

Kroatien ist ein sonnenverwöhntes Paradies, der Inbegriff von Sommerfreude, großartigen lokalen Speisen und Weinen, atemberaubend blauem Meer und malerischen Ortschaften. Die kulinarischen Genüsse kommen nicht zu kurz: Vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen, von der Adriaküste in Dalmatien bis in die slawonische Tiefebene hat jede kroatische Region ihre kulinarischen Besonderheiten, die Sie begeistern werden. Ein besonderes Highlight sind natürlich auch die Fischspezialitäten in den Küstenregionen.