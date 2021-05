Coach Allegri kehrt zu Juventus Turin zurück

Zuvor hatte man Pirlo nach dessen erster Trainerstation mit blumigen Worten verabschiedet. „Für die Courage, für die Hingabe und die Leidenschaft, die er jeden Tag gezeigt hat, geht unser Dank an den Maestro, an den Coach und an Andrea. Das kommt von Herzen“, hieß es auf der Club-Website. Die sportlichen Leistungen waren am Ende aber zu wenig. Cristiano Ronaldo und Co. mussten sogar um die Champions-League-Teilnahme zittern, retteten Platz vier aber dank Schützenhilfe in der letzten Runde.