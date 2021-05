Schnee statt Wiesen: Almauftrieb teils verzögert

Statt im Mai heuer erst im Juni auf die Alm

Wie sieht die Lage vor Ort aus? Bei Michael Prosser von der Hönigkaseralm in der Wildschönau verlegen Schneemassen vorerst den Weg zum Hochleger. Kein großes Problem, doch das Gras fehlt derzeit auch am Niederleger (1370 Meter). Statt am 25. Mai kommen die 76 Kühe, 70 Stück Jungvieh und 30 Kälber erst nächste Woche auf die Alm.