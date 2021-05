Gekürte Siegerweine für unsere Gewinner

In einer dreitägigen Verkostung wurden aus über 900 Weinen die Finalisten und Sieger der 24. Steirischen Weintrophy gekürt. 39 Finalisten, also je drei Finalisten in 13 Kategorien, wurden herausgefiltert. Die 13 Sieger wurden am letzten Nachmittag von einer 14-köpfigen Jury ermittelt. Das eine oder andere Weingut wurde für seine Leistungen auch mit Mehrfachnominierungen belohnt - wie zum Beispiel das Weingut Pfeifer, das mit zwei Auszeichnungen bei zwei Nominierungen das Spitzenfeld anführte oder das Weingut Frauwallner und der Weinbau List, die jeweils in drei Kategorien nominiert waren.