Heute kämpft Julia um ihren ganz großen Traum

Als Julia Grabher in der zweiten Quali-Runde für den Hauptbewerb der French Open nach 2:03 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum 6:3, 4:6, 6:2-Sieg gegen die Belgierin Marie Benoit verwertete, war die Erleichterung bei der 24-Jährigen groß. „Ich hatte schon erwartet, dass es nicht so leicht gehen wird, wie bei unserem letzten Duell“, atmet die Dornbirnerin, die Benoit im Februar beim ITF-Turnier in Poitiers (Fra) 6:1, 6:0 vom Platz gefegt hatte, tief durch.