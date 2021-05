Wolfgang Fellner zog Klage zum Teil zurück!

„Sexfalle“ in Paris

Fellner selbst brachte eine weitere Pikanterie zur Sprache – man hätte versucht, ihn in eine „Sexfalle“ zu locken. Tatsächlich war er mit einer „Treue-Testerin“ in Paris und soll sich vor ihr entblößt haben: „Ich kam aus der Sauna und hatte halt nur einen Bademantel an.“ Die Falle hätte er aber gewittert. Und ging mit der Dame – Rad fahren. Fortsetzung im Oktober.