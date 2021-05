„Bademantel-Affäre“: Medienmacher in Bedrängnis

Plötzlich Hüllen fallen gelassen

Die Affäre scheint damit aber nicht vom Tisch. Im Gegenteil! „Heute“ und „Standard“ berichteten zuletzt übereinstimmend über eine brisante Anzeige aus dem Jahr 2016. Schauplatz: Eine Hotelsuite in Paris. Fellner hatte eine Frau - sie war nicht in der Medienbranche tätig - zu dem Trip samt Besuch eines Fußballspiels eingeladen. Gebucht war allerdings nur ein Zimmer. Laut der Anzeige soll Fellner in der gemeinsamen Suite zunächst im Bademantel aufgetreten sein, rasch aber die Hülle fallen gelassen haben.