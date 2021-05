Austria „extrem verbessert“, WAC gewarnt

Der Europacup-Traum der Wiener Austria lebt weiter. Mit einem klaren 3:0-Sieg in Hartberg spielten sich die Favoritner am Montag ins Play-off-Finale der Fußball-Bundesliga, in dem es um den letzten internationalen Startplatz geht. Können die Wiener ihre Form vom Auftritt in der Profertil Arena konservieren, könnte auch in den Duellen mit dem WAC am Donnerstag und Sonntag etwas zu holen sein. Einer der Schlüsselspieler attestiert der Austria "extreme Verbesserung. Die Wolfsberger sind gewarnt. Im Hartberger Lager hingegen wird man sich wohl bald auf Trainersuche begeben müssen.