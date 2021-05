Schwab: „Unvergesslich, was ich hier erleben darf“

Für Schwab war es - so wie für Thomas Murg, der im Finale aber auf der Bank blieb - die Krönung eines perfekten Jahres. Zumal er auch noch in Griechenland in das Team der Saison gewählt wurde, mehr Anerkennung geht kaum. So musste die Beachbar in Saloniki, wo die Mannschaft am Tag danach den Titel feierte, auch wieder abgeriegelt werden, weil die Spieler sonst von den Fans „erdrückt“ worden wären. Euphorie pur. Einzig der EURO-Traum bleibt unerfüllt. Da wird Schwab als Fan die Daumen drücken und dann im Sommer mit PAOK in der Champions-League-Quali angreifen. Dann - so hofft er - mit den fanatischen Fans im Stadion…