Kanada-Derby unentschieden, Vegas und Tampa top

Den Vegas Golden Knights sowie Meister Tampa Bay Lightning fehlt jeweils nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die nächste NHL-Play-off-Phase. Die Knights stellten mit einem 4:0 bei den Minnesota Wild in der „best of seven“-Serie auf 3:1. Auch Tampa feierte mit einem klaren 6:2 über die Florida Panthers den dritten Sieg im Achtelfinale.