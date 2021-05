Nächster Sieg für ÖEHV-Team - 5:0 gegen Rumänien

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat beim als WM-Ersatz ausgerichteten Sechs-Nationen-Turnier in Ljubljana den dritten Erfolg in Serie gefeiert. Die ÖEHV-Auswahl besiegte Außenseiter Rumänien am Donnerstag glatt 5:0 (2:0,2:0,1:0). Zuvor hatte man nach dem Auftakt-1:3 gegen Gastgeber Slowenien die in der dritten WM-Kategorie befindlichen Polen (3:2) und die Ukraine (9:3) besiegt. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Roger Bader am Freitag auf Frankreich.