Österreicher entwickelt dauerhafte Grippeimpfung

Universalimpfstoff mit dauerhafter Wirkung

In seinem Labor in New York (USA) forscht der aus der Steiermark stammende Virologe an einem neuen Grippevakzin, das er im Rahmen der 6. Praevenire-Gesundheitstage 2021 - via Video-Chat live aus New York - vorstellte. „Der Impfstoff wird ein oder zweimal verimpft und ist gegen jede saisonale Influenza wirksam“, so Krammer. Dadurch könnte man die Durchimpfungsrate deutlich erhöhen, Pandemien verhindern und vielleicht sogar Influena-B-Viren völlig ausrotten. Der Impfstoff scheint zu funktionieren. Er befindet sich bereits in der Phase-3-Studie, deren Ergebnisse laut dem Experten innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet werden.