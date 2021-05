Es droht jetzt der Zeckenalarm im Biergarten!

Ein untrügliches Zeichen dafür, dass man mittlerweile nirgends mehr vor den Spinnentieren und einer möglichen Infektion mit dem FSME-Virus sicher ist. „In Österreich schon gar nicht“, betont Prof. Würzner. „Bei uns ist kein Bundesland FSME-frei, man kann den Zecken praktisch nur in großer Höhe (über 1500 - 2000m) entkommen. Daher sind die Impfung und die Auffrischung der Impfung so wichtig.“ Am besten den Impfpass beim Arzt oder in der Apotheke kontrollieren lassen!