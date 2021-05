Prinz Harry: Neuer Ärger scheint vorprogrammiert

Kommt es in der alten Heimat dann etwa zur Eskalation? Immerhin scheint es fast so, als würde Prinz Harry in den letzten Wochen nicht müde, öffentlich über seine Familie auszupacken. Nachdem er in einem Podcast-Interview mit Dax Shepard erst vor wenigen Tagen darüber gesprochen hatte, dass sein Vater „Schmerz und Leid“ weitergegeben habe, kündete der Trailer zu seiner Doku-Serie „The Me You Can‘t See“ von neuerlichen Vorwürfen gegen seine engsten Verwandten.