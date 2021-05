Kabarettist Alf Poier wird jetzt Schlagerstar

Frisch getestet kam Alf Poier (54) am Dienstag in die „Krone“, um einerseits mit Rudi Dolezal (63) im Krone.TV-Studio zum Talk wortgewaltig auszuholen und andererseits, um sein neuestes „Baby“ vorzustellen. „Lieder unserer Jugend“ erscheint am 6. Juni und ist der nächste künstlerische Streich des Steirers. Denn Poier macht jetzt in Schlager ...