Verbrennungsgefahr! IKEA ruft Geschirr zurück

„Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Daher rufen wir die HEROISK und TALRIKA Schüsseln, Teller und Becher vorsichtshalber zurück. Sie können zu Bruch gehen und in Verbindung mit heißen Lebensmitteln möglicherweise Verbrennungen verursachen. Alle unsere Produkte werden sorgfältig nach geltenden Gesetzen und Standards getestet. Trotz aller Sorgfalt haben wir Berichte über Bruchschäden erhalten“, so das Unternehmen in einer Pressemeldung.