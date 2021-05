Teststation „Altstadt“ öffnet am Mittwoch

Am Mozartplatz 5 werden zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr beaufsichtigte Corona-Selbsttests („Nasenbohrertests“) abgenommen. „Das ist eine echte Kapazitätserweiterung für die Menschen in dieser Stadt. Mit diesen zusätzlichen Angeboten erweitern wir das mögliche Kontingent um knapp 6.300 wöchentliche Testslots. Die neuen Selbsttest-Straßen im Süden und in der Altstadt geben den Menschen die Möglichkeit, sich ohne viel Aufwand rasch und spontan testen zu lassen“, sagt Bürgermeister Harald Preuner.