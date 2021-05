Deutscher Geheimdienst BND startet Instagram-Kanal

„Liebesgrüße aus Mitte“: Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) baut seine Social-Media-Aktivitäten mit einem eigenen Instagram-Account aus. Der Auslandsgeheimdienst mit seiner Zentrale in Berlin-Mitte startete am Montag einen eigenen Kanal in dem vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebten sozialen Netzwerk. Der Auftritt @bndkarriere dient der Nachwuchsgewinnung.