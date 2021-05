In Linz fehlt es an Polizisten und Wachzimmern

Das Thema ist alles andere als neu: Linz fehlt es an Polizisten. Aktuell sind 566 Planstellen von möglichen 624 besetzt. Deshalb will FP-Stadtvize Markus Hein im nächsten Gemeinderat eine Resolution an VP-Innenminister Karl Nehammer auf den Weg bringen, in der man neben weiterer Polizisten auch Wachzimmer fordert.