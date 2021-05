So schlecht ist die Anhaltemoral an Schutzwegen

Der Klub hat an ausgewählten ungeregelten Schutzwegen in Wien mehr als 1000 Beobachtungen durchgeführt. Das Ergebnis: 89,6 Prozent der Fahrzeuglenker ermöglichten einem Fußgänger das ungehinderte Queren der Fahrbahn. Bei Pkw-Lenkern liegt die Quote mit 91,5 Prozent etwas höher, bei Einspurigen (Motor- und Fahrräder) lediglich bei 66,7 Prozent. Dabei war es unerheblich, welche Geschwindigkeit erlaubt war. Bei Tempo 30 lag die Quote bei 92,5 Prozent, bei Tempo 50 bei 90,4 Prozent.