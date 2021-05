Doppel? Am Ring wird für einen Grand Prix geplant

Kommt’s wieder - wie schon im Vorjahr - zum Formel-1-Doppel in Spielberg? Nach Kalenderproblemen in der Königsklasse (Streichung des Kanada-GP, Corona-Probleme am Ersatzort Istanbul) „poppte“ wieder einmal der Red Bull Ring in den Medien als Ersatzort auf. So sollen Max Verstappen und Co. neben dem ursprünglich im Kalender fixierten Renntermin (4. Juli) auch 2021 ein zweites Mal den GP von Österreich - eventuell eine Woche vor dem eigentlichen Grand Prix (25. bis 27. 6.) - fahren. Das „Doppel“ ist aber eher unwahrscheinlich.