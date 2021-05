Österreichs Damen verlieren EM-Quali-Auftakt

Österreichs Volleyball-Frauen-Nationalteam ist mit einer Niederlage in die EM-Qualifikation gestartet. Das ÖVV-Team musste sich am Freitag beim Turnier in Larissa/Griechenland Spanien mit 1:3 (-26,-18,23,-23) geschlagen geben und gab dabei eine 21:14-Führung im ersten Satz aus der Hand. Am Samstag (16 Uhr) treffen die Österreicherinnen auf Norwegen, das sie in der Vorbereitung zweimal klar geschlagen hatten.