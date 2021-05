Kinder ganzheitlich behandeln

Sprösslinge und auch ihre Eltern müssen in dieser herausfordernden Zeit ganz besonders gestärkt werden. Denn stieg der Stress für die Jungen bereits in den vergangenen Jahren merkbar an, fühlen sich etliche in der Corona-Krise noch mehr überfordert. Gleichzeitig kommt der Ausgleich zu kurz, Spielen mit Freunden und Bewegung stehen seltener auf dem Tagesplan. „Ich sehe jetzt viel öfter Kinder, die ganz sensibel auf die vorherrschende Situation reagieren, die Zwänge sowie Ticks entwickeln oder fix und fertig sind, weil sie mit den Hausübungen nicht hinterher kommen“, berichtet Kinesiologin Jeannine Grassinger, Leiterin des „Kindervitalzentrums“ in Wien. Eine Möglichkeit, hier unterstützend einzugreifen, Ängste loszuwerden und zu entspannen, sind von verschiedenen Experten durchgeführte ganzheitliche Heilmethoden wie z. B. Kinesiologie, Behandlung mit Bachblüten, Reiki, Bioresonanz oder Craniosakral-Therapie uvm.