Weibliche Premiere bei den „Jungen Wilden“

Und am Ende der 16. Ausgabe des wilden Nachwuchs-Kochwettbewerbs stand eine Premiere: Denn die Österreicherin Sandra Scheidl pulverisierte ihre fünf männlichen Konkurrenten und holte als erste Frau den Titel. Die 26-Jährige war bis vor kurzem Chef de Partie im 3-Sterne-Lokal „Maaemo“ in Norwegen und bereitet sich derzeit auf ein neues Projekt in Wien vor. Vergeben wird der Preis vom Grazer Gastro-Portal „Rolling Pin“.