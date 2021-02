Experte: „Covid-19-Ansteckung unwahrscheinlich!“

Kann sich meine Katze mit Covid-19 anstecken?

Die Bregenzer Katze „Ayla“ wurde bekanntlich von an Covid-19 erkrankten Personen in der Familie angesteckt. Es sind bis heute nur wenige Fälle von Infektionen bei Hauskatzen bekannt geworden. Sämtliche Vierbeiner hatten engen Kontakt zu einem an Covid-19 erkrankten Menschen. Das Risiko, dass sich unsere Katzen anstecken, ist also verschwindend gering.