Männer unerwünscht als Spitzenkandidaten

Feuer mit Feuer bekämpfen

Dass Männer ungerechterweise ohne Frauen Jahrhunderte lang Politik gemacht haben, ist Fakt. Aber deswegen in der Satzung dafür sorgen, dass die Spitzenpositionen zwingend von Nicht-Männern besetzt werden? Wird hier Diskriminierung mit Diskriminierung bekämpft? Die Junos (Studierende Neos) und Klubobmann Dominik Oberhofer sehen das jedenfalls so. „Skurril dabei ist, dass gerade die Grünen auf Bundes- und Landesebene in jenen Bereichen, in denen echte Gleichstellung noch nicht erreicht ist bzw. die Politik wirklich gefordert wäre, nichts auf die Reihe bekommen.“ So will er persönlich von Stephanie Jicha (Grüne Vizepräsidentin des Tiroler Landtags) wissen, „was denn nun aus der angekündigten Schulung für ÖVP-LHStv. Josef Geisler (Luder-Sager) geworden ist, die sie im Landtag breitmundig versprochen hat.