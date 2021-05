Der 1. Mai war ein Polit-Kampftag

Für zahlreiche Wandertouren und Spaziergänge sorgte das perfekte Wetter am 1. Mai im ganzen Land. Während das Volk also den Feiertag genießen konnte, war in der heimischen Politszene wieder einmal der Klassenkampf angesagt. In Münchendorf konnten die Passanten das sozialdemokratische Zeichen der Drei Pfeile, für den „Kampf gegen Faschismus, Klerikalismus und Kapitalismus“ erkennen. Die SP-Gemeindeführung dürfte wohl wieder einmal vergessen haben, dass ein Amtsgebäude keine Parteizentrale ist, meinen die Kritiker. Die VP schäumt: „Dieses Verhalten zeugt von jenseitigem Demokratieverständnis. Parteipolitik über die Gemeindearbeit zu stellen, ist falsch. Der 1. Mai als Tag der Arbeit ist ein Tag, an dem darüber nachgedacht werden sollte, wie wir Arbeit weiter fördern und unterstützen können, nicht ein Tag, um sich zu profilieren“, so Gemeindeparteiobfrau Doris Kirstorfer resolut.