„Die Österreicher haben uns wirklich sehr gefehlt“

Quarantänepflicht vorerst verlängert

Die meisten Hotels in Grado und den anderen beliebten Urlaubsorten an der Adriaküste wie Caorle, Lignano oder Bibione werden erst am Pfingstwochenende wieder öffnen, die Strände voraussichtlich am 15. Mai. Denn noch gilt in Italien die fünftägige Quarantänepflicht für alle Urlauber aus EU-Ländern - das italienische Gesundheitsministerium hat diese Regelung erst am Donnerstag bis 15. Mai verlängert.