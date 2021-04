Preiner: Olympia-Training statt Flitterwochen

Ab 1. Mai in Formia

Der Weg Richtung Tokio steht natürlich längst fest. Verena Preiner, zuletzt im Trainingslager von Belek, ist ab 1. Mai im Camp in Formia, wo sie auch im Vorjahr trainiert hatte. „Dort haben wir allerbeste Bedingungen!“ Ihre ersten Freiluftstarts sind in Linz am 26. Mai mit vermutlich zwei Disziplinen (Hürden sicher und eventuell auch Speer) sowie am 9. Juni in Eisenstadt (Hürden und Weit) geplant Das Meeting dazwischen in St. Pölten (3. Juni) lässt sie wegen des geplanten Impftermins aus.