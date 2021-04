Geimpft, genesen, getestet | Balkanroute mit Türl

Balkanroute mit Türl. Wie oft schon haben wir es von Bundeskanzler Sebastian Kurz gehört: Die Balkanroute ist geschlossen. Die Realität stellt sich ein wenig anders dar, wie „Krone“-Innenpolitiker Klaus Knittelfelder von einem Lokalaugenschein mit Innenminister Nehammer am Balkan berichtet. Der Minister besuchte österreichische Polizisten, die in Serbien beim Grenzschutz helfen. Die Schlepper stellten sich rasch auf die Änderung der Lage ein, berichtet ein Polizist vor Ort, pro Tag, so schätzt man an der griechisch-nordmazedonischen Grenze, passieren dort knapp 100 Menschen, großteils Afghanen, illegal die Grenze. Nicht wenige erreichen Österreich, die Zahl der Anträge steigt. Und rund 90 Prozent kommen laut Innenressort via Westbalkan. Da erinnert man sich an einen anderen Bundeskanzler, Werner Faymann von der SPÖ. Der hatte ja 2015 statt von einem Grenzzaun Richtung Balkan von einem „Türl mit Seitenteilen“ gesprochen. So dürfte es gekommen sein: Die Seitenteile stehen zwar, aber das Türl ist weiter offen.