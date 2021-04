Halbleitermangel macht Electrolux zu schaffen

Der weltweite Mangel an Halbleitern sowie gestiegene Rohstoffpreise machen auch dem schwedischen Haushaltsgerätehersteller Electrolux zu schaffen. Das Unternehmen warnte am Mittwoch vor weiteren Engpässen bei der Produktion seiner Geräte. „Obwohl wir im ersten Quartal mit fast voller Kapazität produziert haben, konnten wir die starke Marktnachfrage nicht in allen Kategorien bedienen“, erklärte Electrolux-Chef Jonas Samuelson.