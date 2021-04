„Ein großer Gewinn!“ Säumel wechselt zum ÖFB-Team

„Ich kenne Jürgen Säumel schon sehr lange, ich war bereits in der Akademie und auch später bei den Profis sein Trainer. In den letzten Jahren habe ich seine Entwicklung als Co-Trainer sehr genau verfolgt. Neben der Arbeit auf dem Feld ist er auch sehr gut in der Analyse und hat einen sehr loyalen Charakter. Jürgen hat hohe fachliche Qualitäten und passt mit seiner Art sehr gut in unser Team“, so Teamchef Franco Foda.