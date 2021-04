Pirlos Sohn entsetzt: Jeden Tag Todesdrohungen

Klar: Die Saison von Juventus lässt zu Wünschen übrig: Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Porto, chancenlos in der eigenen Meisterschaft gegen Milan, jetzt wackelt auch noch der Start in der CL-Saison 2021-22. Das, was aber Trainer Pirlo und seine Familie deswegen erleiden müssen, ist in keinster Weise verständlich.