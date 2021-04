Edtstadler warb in Spanien für „Grünen Pass“

Europaministerin hat nach Portugal nun auch in Spanien für eine möglichst Einführung der sogenannten Grünen Passes in der EU eingesetzt. Das EU-Impfzertifikat, das Reisen in Europa erleichtern soll, spiele gerade für Tourismusländer wie Österreich oder Spanien eine enorm große Rolle, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden, so Edtstadler am Sonntag in Madrid, wo sie sich auch am Montag noch aufhalten und sich mit Regierungsmitgliedern treffen wird, um gemeinsame Auswege aus der Corona-Krise zu finden.