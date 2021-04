„Tatort“-Star Folkerts: #allesdicht „ein Fehler“

In der „Aktuellen Stunde“ des WDR hatte Liefers zuvor erklärt, aus seiner Sicht kämen in den Medien zu wenig Regierungskritiker zu Wort. In seinem am Donnerstagabend veröffentlichten Video hatte er unter anderem gesagt: „Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist.“ Der Clip endete mit den Worten: „Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.“ Mit seinem waren Videos von rund 50 anderen Schauspielern und Schauspielerinnen veröffentlicht worden. Mehrere distanzierten sich im Laufe des Freitags von ihren Beiträgen.