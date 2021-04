Makatsch löscht Video und bittet um Verzeihung

Heike Makatsch veröffentlichte am Freitag auf ihrem Instagram-Account ein Statement, in dem sie erklärte, sich von jeglichem „rechtem Gedankengut“ zu distanzieren. „Ich habe durch Kunst und Satire den Weg gewählt, die Veränderung unserer Gesellschaft aufzuzeigen und Raum zu schaffen, für einen kritischen Diskurs“, schrieb die 49-Jährige über ihr Video, in dem sie ironisch die Corona-Politik kommentiert hatte.